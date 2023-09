Questa è la prima auto che potrebbe davvero spiccare il volo

Il settore delle auto è in costante evoluzione, e mentre nel presente viviamo l'affermarsi delle auto elettriche e nel prossimo futuro quello delle auto a guida autonoma, fra qualche anno potremmo parlare nel concreto di auto volanti.

L'auto volante è un concetto affrontato da ormai qualche anno, il quale si riferisce a veicoli che hanno un classico abitacolo per auto, compresa la capienza, ma che si affidano al volo per spostarsi. E le immagini che trovate in galleria mostrano quella che potrebbe passare alla storia come la prima auto volante a concretizzarsi.