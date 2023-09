Le auto più vendute al mondo nel 2022? Non certo delle utilitarie

Niente aiuta a mettere le cose in prospettiva come un'analisi di mercato a livello globale, che si tratti di smartphone, computer o auto. Per queste ultime, poi, è un momento particolarmente delicato, soprattutto a causa della transizione elettrica e di una rinnovata - per quanto non così diffusa - sensibilità verso i temi ambientali (sapete le differenze tra i diversi tipi di prese per la ricarica di un veicolo a batteria?). Ecc quindi se in Italia le vetture più vendute nel 2022 sono state tre utilitarie, Fiat 500, Dacia Sandero e Citroën C3 (con prezzi tra i 12.500 e i 16.000 euro), la situazione mondiale è molto diversa, fortemente influenzata soprattutto dai mercati statunitense e cinese. Andiamo a vedere le 10 più vendute, e preparatevi a qualche sorpresa!

Auto più vendute nel 2022 nel mondo

Dalla posizione 30 alla alla 11

Dalla trentesima alla undicesima posizione, troviamo una discreta lotta tra produttori americani (su tutti Ford), coreani, giapponesi, europei (Volkswagen) e cinesi. Tra queste vetture troverete nomi probabilmente mai sentiti, perché si tratta in alcuni casi di vetture destinate a mercati specifici (è il caso della Volkswagen Lavida prodotta per la Cina): 30 - Ford Ranger: 309.900 unità

29 - Hyundai ix25: 306.800 unità

28 - Volkswagen Tiguan Allspace: 311.800 unità

27 - Isuzu D-Max: 325.000 unità

26 - BYD Qin: 331.200 unità

25 - Suzuki Swift: 333.000 unità

24 - Hyundai Tuscon: 334.700 unità

23 - Ford Escape: 343.500 unità

22 - Nissan Rogue Sport (Qashqai in alcuni mercati): 353.800 unità

21 - Volkswagen Lavida: 361.900 unità

20 - Mazda CX-5: 363.600 unità

19 - Hyundai Elantra: 371.100 unità

18 - Chevrolet Silverado 1500: 375.800 unità

17 - Honda Civic: 389.500 unità

16 - Ram 1500: 394.200 unità

15 - Toyota Highlander - 405.600

14 - Wuling Hongguang Mini EV: 443.400 unità. Nota a parte per questa utilitaria elettrica cinese da appena 4.000 euro e 270 km di autonomia

13 - BYD Song Plus: 464.700 unità

12 - Honda HR-V: 470.600 unità

11 - Honda Accord: 479.300 unità

Decima posizione - Tesla Model 3

La decima posizione nel 2022 è occupata dalla Tesla Model 3 con ben 482.200 unità, ma vi ricordiamo che a settembre 2023 è arrivato il restyling che porta diverse novità, quindi siamo sicuri che quest'anno ci saranno diverse sorprese. E non pensate che questa sia la vettura più venduta delle Tesla.

Nona posizione: Ford F-150

Nona posizione per il Ford F-150, venduto in ben 525.100 unità (praticamente solo negli Stati Uniti). Questo imponente pick up Ford è molto apprezzato oltreoceano, anche per la sua versione totalmente elettrica lanciata nel corso del 2022.

Ottava posizione: Toyota Corolla Cross

Comincia il dominio delle giapponesi nella top ten di questa classifica. La Toyota Corolla Cross (Toyota Fronlandier in alcuni mercati) è stata venduta in 530.300 unità nel corso del 2022, mostrando come i SUV siano ormai il fattore di forma più apprezzato.

Settima posizione: Nissan Sentra/Sylphy

Forse non è un'auto nota in Italia, ma la Nissan Sentra, venduta come Sylphy in Cina, è una vettura molto apprezzata negli Stati Uniti e in Cina, dove nel corso del 2022 è stata venduta in 566.500 unità. Basata sulla piattaforma della Qashqai e della Mégne, è una berlina media solida ed elegante.

Sesta posizione: Toyota Hilux

Un altro pick up irrompe nella nostra classifica, il Toyota Hilux, capace di vendere tra Stati Uniti, Australia e mercati medio orientali 632.500 unità.

Quinta posizione: Toyota Camry

Continua il dominio di Toyota, che ci accompagnerà ancora in questa classifica. Toyota Camry è una media robusta e affidabile, una delle più popolari negli Stati Uniti, come dimostrano le 673.300 unità vendute a livello globale.

Quarta posizione: Honda CR-V

C'è spazio anche per Honda nella top ten delle auto più vendute al mondo. Il SUV Honda CR-V è appena stato oggetto di un rinnovamento completo. Quello che vedete sopra è il modello 2022, mentre qui sotto vedrete il modello 2023, che sicuramente sarà molto più apprezzato dagli utenti. Ciononostante, nel 2022 il SUV giapponese ha venduto ben 733.300 unità, appena ai piedi del podio.

Terza posizione: Tesla Model Y

Terza posizione per la Tesla più venduta al mondo, la Model Y, che si conferma di gran lunga anche l'auto elettrica più venduta a livello globale con 747.500 unità.

Seconda posizione: Toyota Corolla

Tornano le Toyota, e non ci lasceranno fino alla fine di questa classifica. Toyota Corolla è una vettura storica in alcuni mercati come quello statunitense, la media per eccellenza capace di resistere alla moda dei SUV. Una scelta azzeccata quella della casa giapponese di recuperare il nome a danno della Auris. Ben 991.600 unità vendute per questa vettura, e Toyota non ha ancora finito di festeggiare, come vedremo a breve.

Prima posizione: Toyota RAV4