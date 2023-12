Ecco tutte le auto che non vedranno il 2024

Il 2023 ormai sta volgendo al termine e questo significa anche che sta giungendo il momento di dire addio ad alcuni modelli di auto. In tal senso, i modelli che non saranno più prodotti nel 2024 saranno tanti. Tra questi, possiamo trovare vetture firmate da Audi e Mercedes oppure Chevrolet e Ford.

Procedendo con ordine, Audi non produrrà più l'R8 (addio dopo 16 anni e due generazioni) e la storica TT (dopo una "carriera" di 25 anni). Chevrolet, invece, saluterà per sempre la sua Camaro Turbo mentre Dodge dirà addio alla Challenger e alla Charger. Anche la Ferrari si appresta ad arrestare la produzione di un modello, ovvero la Portofino M, che verrà sostituita dalla Roma Spider. Doppio addio in casa Ford, dove non ci sarà più spazio per l'Explorer ibrida e per la Fiesta (quest'ultima dopo 47 anni, verrà sostituita da una versione della Puma completamente elettrica).