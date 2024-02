Auto sportive economiche: l’elenco completo (con i prezzi)

Le auto sportive sono vetture adatte a chi non si accontenta di un semplice mezzo per andare dal punto A al punto B. Modelli briosi in grado di raggiungere una velocità massima di almeno 180 km/h e di accelerare da 0 a 100 chilometri orari in meno di 10 secondi.

Analizzando i listini è ancora possibile trovare tante proposte vivaci ed economiche rivolte a chi non vuole (o non può) spendere cifre esagerate per l'acquisto di un veicolo nuovo.

Di seguito troverete l'elenco completo (con i prezzi) di tutte le auto sportive economiche in commercio: tante proposte nuove in vendita a meno di 30.000 euro contraddistinte da prestazioni interessanti.