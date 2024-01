Le auto senza conducente di Waymo pronte per l'autostrada

Interessanti novità da Waymo. La società Alphabet-owned ha annunciato che i suoi veicoli completamente autonomi inizieranno a circolare sulle autostrade di Phoenix, il tutto trasportando i passeggeri da e verso le loro destinazioni.

Nello specifico, Waymo ha chiarito che si avvicinerà a questa nuova esperienza con una certa attenzione, soprattutto relativamente ai passeggeri che potranno usufruire di questa opportunità. L'azienda infatti garantirà le corse senza conducente solo ai dipendenti e ai loro amici. Successivamente, tale occasione verrà allargata anche ai passeggeri paganti che utilizzano l'app di ridehailing Waymo One dell'azienda. Si tratta di una decisione importante, soprattutto perché i detrattori della guida autonoma hanno sempre dichiarato che questo tipo di veicoli non garantiva la giusta sicurezza per viaggiare sulle autostrade.