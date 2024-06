Ecco le auto più vendute al mondo nel 2023: indovinate chi agguanta il primo posto

Non è solo l'auto elettrica più venduta al mondo, ma anche l'auto più venduta in assoluto: in soli tre anni dal suo lancio, Tesla Model Y raggiunge la vetta nella classifica globale (a proposito, sapete quali sono le auto elettriche da comprare nel 2024 ?).

In soli tre anni, Tesla Model Y spodesta Toyota

Il mondo della mobilità sta cambiando rapidamente, e Tesla è la dimostrazione di questa affermazione. Nata come outsider e poco considerata dagli altri produttori di auto, in pochi anni si è imposta come il maggior produttore di auto elettriche al mondo, primato che adesso si sta spartendo con un altro produttore nato da due decenni, BYD.

Ed è proprio l'ultima nata del suo catalogo, Model Y a decretare il successo del produttore. Model Y è diventata subito la vettura elettrica più venduta, e in tre anni (il primo anno completo sul mercato è stato il 2020, in quanto è stata presentata a marzo 2019), è diventata l'auto più venduta al mondo.

Non solo, ma è anche la prima volta per un'auto elettrica, mentre negli ultimi anni le auto più vendute erano ibride Toyota, come Corolla e Rav4.

La ricerca di Felipe Munoz ha infatti stabilito che il SUV americano nel 2023 ha venduto 1,22 milioni di unità, una crescita impressionante dal 2022 (quando comunque era risultata al quarto posto), ovvero quasi 480.000 unità in più (+64%).

Qualcosa che non era mai successo nella storia del mercato automobilistico, e che è ancora più notevole se si considera che l'auto non è disponibile ovunque nel mondo e si rivolge a consumatori con esigenze estremamente differenti, come i mercati europeo, cinese e americano.