Le auto più vendute del 2023: ecco le classifiche complete

Il 2023 si è appena chiuso e quindi è tempo di tirare le somme anche per il settore delle auto. In questo anno appena trascorso il mercato ha visto un'importante crescita del settore elettrico, ma non solo.

Possiamo avere una panoramica di com'è andato il 2023 per il mercato delle auto grazie ai numeri condivisi da Motor1, i quali ovviamente riguardano il mercato italiano.