La Dacia Sandero batte Tesla Model Y ed è l'auto più venduta del 2023

La classifica si riferisce alle vendite di auto in Europa ai privati.

Arriva la classifica delle auto più vendute nel 2023 in Europa, con qualche risultato che forse non vi aspettavate. Dacia si conferma una certezza nel mercato, soprattutto per quanto riguarda le vendite ai privati. Ma troviamo anche Tesla. La classifica, che potete vedere nell'immagine in basso, è stata elaborata da Motor1 utilizzando i dati condivisi da JATO Dynamics. Questi riguardano 24 paesi in Europa e negli Stati Uniti. Chiaramente andremo a vedere le vendite fatte registrare in Europa.

Al primo posto troviamo Dacia Sandero, la vettura che risulta quindi la più venduta in assoluto ai privati in Europa durante tutto il 2023. Si parla di 187.210 auto immatricolate, quasi tutte (85%) vendute a privati. Al secondo posto troviamo Tesla Model Y, la quale però ha fatto registrare metà delle vendite a privati e l'altra a liberi professionisti.

Al terzo posto troviamo poi la Toyota Yaris Cross, mentre al quarto posto la Dacia Duster, che è attualmente tra i SUV più economici. Generalmente, vediamo quindi una tendenza da parte dei privati ad acquistare auto più economiche. Uno specchio della situazione attuale, in cui i salari rimangono stabili ma i prezzi, compresi quelli delle auto, sono aumentati. Andando poi a vedere le vendite per marchio, l'immagine in basso mostra la top 10 in base alla percentuale di vendite ai privati. Al primo posto troviamo Dacia, con ben l'80% di vendite ai privati sul totale. Questo dato conferma ulteriormente quanto detto poco sopra. Al secondo posto troviamo Honda, poi Alpine e DR. Quest'ultimo marchio si rivela in crescita consistente nel nostro mercato.