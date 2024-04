Le auto più rubate in Italia: modelli e regioni più a rischio

Le regioni più a rischio e quelle più sicure

Se invece volessimo rispondere alla seconda domanda iniziale, vedremmo come la regione Campania risulti in maniera consistente come quella in cui avvengono maggiormente i furti. Un furto su quattro di auto avviene in Campania. Seguono il Lazio con il 17% (16.912 furti nel 2023), Puglia (14.978), Sicilia (13.174) e Lombardia (9.750 e +15% rispetto al 2022). Campania e Lazio risultano anche le regioni in cui sono state registrate le più basse percentuali di recupero in seguito al furto.

Le regioni più sicure, ovvero quelle che non registrano più di 600 furti d'auto all'anno, sono risultate: Basilicata, Valle D'Aosta, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Molise, Trentino-Alto Adige e Umbria.