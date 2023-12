Le auto più affidabili del 2023: i modelli migliori e i peggiori

Il 2023 sta per concludersi e un po' in tutti i contesti è tempo di tirare le somme. Questo accade anche per il settore automobilistico. Nelle ultime ore sono stati condivisi degli interessanti dati che riguardano l'affidabilità delle auto che hanno percorso le nostre strade nell'ultimo anno.

Il report del quale parliamo è stato condiviso dall'ente Tüv, il quale si occupa di effettuare revisioni di auto in Germania. Si prende in considerazione la Germania perché in questo paese le revisioni delle auto sono particolarmente dettagliate e vincolanti. Prevedono infatti l'ispezione di tutta l'auto, e se qualcosa di strutturale non è conforme alle norme, allora l'auto viene inibita alla circolazione finché il problema non viene risolto.