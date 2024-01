Auto ibride economiche: l’elenco completo (con i prezzi)

I prezzi delle auto nuove sono cresciuti molto negli ultimi mesi ma è ancora possibile trovare proposte moderne e relativamente accessibili. I listini sono ricchi di modelli ibridi (mild o full) in vendita a cifre inferiori a 30.000 euro.

Le auto ibride sono molto apprezzate in Italia: incidono per oltre il 40% sulle immatricolazioni nel nostro Paese e prendendo in considerazione le dieci vetture più vendute ben sei hanno una doppia alimentazione benzina/elettrica.

Di seguito troverete l'elenco completo (con i prezzi) di tutte le auto ibride economiche in commercio: tante proposte rivolte a chi vuole consumare poco e circolare senza problemi anche durante i blocchi del traffico.