Auto a GPL economiche: l'elenco completo (con i prezzi)

Le auto a GPL non "tirano" più come un tempo ma rappresentano ancora una discreta fetta delle immatricolazioni in Italia visto che incidono per oltre il 10% sul totale delle vendite.

Chi acquista una vettura a gas lo fa per risparmiare al momento di fare il pieno ma c'è anche modo di economizzare dal concessionario: basta infatti dare un'occhiata al listino per trovare tante proposte economiche.

Di seguito troverete l'elenco completo (con i prezzi) di tutte le auto a GPL economiche in commercio: tante vetture "gasate" a meno di 30.000 euro.