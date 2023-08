Auto elettriche svedesi: l'elenco completo (con i prezzi)

Poche ma buone: potrebbero essere riassunte così le auto elettriche svedesi. La Svezia è presente nelle nostre concessionarie con due Case "premium" - Polestar e Volvo - capaci di realizzare vetture caratterizzate da un design seducente e da tanta tecnologia. Senza dimenticare la lunga autonomia che sta convincendo anche i più acerrimi nemici delle EV, quelli che credono ai falsi miti sulle vetture "alla spina".

Di seguito troverete l'elenco completo di tutte le auto elettriche svedesi in commercio in Italia (con i prezzi): sei proposte per tutti i gusti. Qui invece un pezzo sulle migliori app per le colonnine.