Dai difetti strutturali , come la degradazione delle batterie, agli svantaggi come la velocità di ricarica. Per passare dagli svantaggi ambientali , come la creazione e il riciclo delle batterie o l'inquinamento da polveri sottili. Andiamo quindi a esplorare tutte queste problematiche in modo da poter fare una scelta ragionata.

Le auto elettriche sono efficienti, silenziose, non emettono gas di scarico e hanno una coppia molto alta. Ma sono pesanti, e al momento non disponibili in versioni economiche, oltre ad avere alcune criticità.

Non che le auto con motore a combustione non ne siano esenti. Ma vista la pressione sulla nuova tecnologia e il cambio di paradigma che comporta, sono in molti a chiedersi se valga la pena.

In soli dieci anni le auto a batteria sono migliorate moltissimo, ma è sufficiente a fugare i dubbi anche dei più scettici? Per questo andremo a vedere quali sono i difetti e gli svantaggi delle auto elettriche .

Si parla tanto di veicoli elettrici e dei loro vantaggi per l'ambiente, ma gli utenti non sono convinti. La loro adozione è infatti frenata da una serie di svantaggi rispetto alle auto a benzina.

Indice

Quali sono i difetti delle auto elettriche

Se fate un lungo viaggio, è necessario usare una colonnina a ricarica rapida . Per i tragitti di tutti i giorni si può invece caricare a corrente alternata, che è più economica. Potete semplicemente collegare la vostra auto al supermercato o al lavoro per qualche ora, e avrete anche fino a 50 km di autonomia, sufficienti per i tragitti quotidiani.

Questo comporta una dipendenza tecnologica che può avere ripercussioni in caso di problemi geopolitici. Per non parlare dei prezzi .

Mentre è normale per un produttore di auto a benzina costruirsi un motore, per le auto elettriche è un po' diverso.

La sostituzione di una batteria fuori garanzia costa in effetti tanti soldi . Nondimeno tali scenari, anche se non inauditi, sono molto più rari di quanto alcuni inizialmente temevano. Senza considerare che in 10 anni i costi di manutenzione di un motore a combustione sono senz'altro di più di quelli di un'auto elettrica. E comunque anche i motori a combustione non durano in eterno.

Come la batteria del telefono, che quella di un'auto elettrica si degrada nel tempo: è un limite della tecnologia. Per questo molte persone si preoccupano di quanto durerà la batteria del loro veicolo elettrico.

In alcuni casi sarà necessario effettuare nuovi calcoli per stabilire i limiti di alcune infrastrutture.

Il problema è piuttosto che in caso di incendio è più difficile spegnerlo, e per questo si sono studiati metodi e schiume apposite per farlo.

Questo in realtà è un falso mito , ma vale la pena affrontarlo. È infatti falso che potenzialmente le auto elettriche potrebbero rischiare maggiormente di incendiarsi. Lo dimostrano i test Euro NCAP che in genere vedono le auto elettriche passare con il massimo dei voti.

Quali sono gli svantaggi delle auto elettriche

Inoltre se si guarda la diffusione delle colonnine in Italia (immagine sotto, dati Motus-E al 31 dicembre 2023) si nota un forte accentramento nei centri urbani e al Nord. In alcune Regioni, invece, c'è una notevole carenza, come in Calabria, Sardegna, Basilicata.

In Italia i punti di ricarica stanno aumentando regolarmente, ma si potrebbe far meglio. Innanzitutto con la rete autostradale . La legge di Bilancio 2021 aveva stabilito che i concessionari autostradali hanno l'obbligo di installare colonnine di ricarica ultra fast. Almeno una ogni 50 km . La rete è cresciuta in questo senso, ma non sono ancora così veloci. E non sono abbastanza.

La seconda è che non abbiamo bisogno di una batteria sempre carica al massimo, a meno che non si faccia un lungo viaggio . Per le necessità di un pendolare, da 50 km al giorno, una ricarica al giorno anche a corrente alternata può bastare.

Questo è indubbiamente vero, ma ci sono un paio di considerazioni da fare. La prima è, come già detto, che il passaggio all'auto elettrica richiede un cambio di paradigma: non fare il pieno. Piuttosto bisogna ricaricare spesso . Questo ha poi un vantaggio nella durata della batteria.

E cosa succederà una volta che il parco macchine aumenterà? E se il Governo dovesse trovarsi costretto a introdurre le accise sull'elettricità per far quadrare i conti? In quel caso potrebbe essere un problema .

L'elettricità però dipende anche dalla situazione geopolitica, e non sono da escludere aumenti anche importanti in certe situazioni.

Sembra un controsenso, ma a incidere sul fenomeno ci sono diversi motivi. Il primo sono gli incentivi, che "sfalsano" il mercato. In secondo luogo c'è la preoccupazione per la durata delle batterie .

In Europa, i dati 2023 parlano di un mantenimento del valore delle auto a benzina dopo tre anni del 70% . Per quelle elettriche del 60% , il che è in linea con i dati nordamericani.

E non di poco. Da dati di novembre 2023 negli Stati Uniti, un'auto a benzina si svaluta in tre anni mediamente del 28%. Per un'auto elettrica, si arriva al 41% .

Bisogna poi considerare che il costo di gestione di un'auto elettrica è molto inferiore , e che non si paga per entrare in zone chiuse delle città.

Si prevede che la parità tra costo di un'auto a benzina ed elettrica si raggiungerà nel 2027, ma per il momento c'è una certa disparità. Questo comporta che le auto elettriche sono ancora fortemente dipendenti dagli incentivi (inclusa l'esenzione dal bollo). Tanto è vero che le vendite si arrestano in loro assenza.

Quali sono gli svantaggi ambientali delle auto elettriche

Finora abbiamo parlato di difetti e svantaggi delle auto elettriche lasciando in sospeso la questione ambientale. Se le auto elettriche infatti sono viste come la rivoluzione verde, non è vero che non inquinano. Lo fanno, meno, ma a certe condizioni e in modalità diverse. Andiamo a vederle.

Produzione di elettricità

Uno dei maggiori vantaggi delle auto elettriche è che non generano emissioni, responsabili per il 15% dei gas serra nell'ambiente. Ma cosa succede se si utilizzano centrali a carbone per produrre elettricità? Si sposta semplicemente il problema a monte.

È vero che le auto elettriche sono più efficienti di quelle a combustione, quindi anche così si inquinerebbe di meno.

Ma è importante che la generazione di elettricità avvenga tramite fonti rinnovabili.

Nondimeno, la maggior parte della produzione elettrica in Italia avviene da centrali a gas, quindi il problema si pone. È vero che le fonti rinnovabili sono sfruttate in misura sempre maggiore, ma non siamo ancora arrivati alla sostituzione di questa fonte.

Costruzione delle batterie

Il pacco batteria è il componente più dannoso per l'ambiente di un veicolo elettrico. Questo aspetto sta migliorando, ma nondimeno resta un problema.

La questione non riguarda solo la produzione delle batterie, ma anche l'approvvigionamento delle materie prime. Su tutte il cobalto e il litio, che non solo inquinano enormemente, ma avvengono anche in condizioni di lavoro eticamente non accettabili.

Non che l'industria petrolifera faccia meglio, ma non è quella rivoluzione verde che molti sperano. Gli studi sull'impatto ambientale delle auto elettriche prendono in considerazione l'intero ciclo di vita della vettura.

Da questi, si vede, come il maggiore inquinamento si ha durante la produzione della vettura, mentre con le auto a benzina negli anni.

Uno studio dell'Associazione ingegneri tedeschi Vdi in collaborazione con il Karlsruhe Institute of Technologyche ha affrontato il problema.

Da questa analisi è risultato che le auto a batteria inquinano sì meno di quelle a benzina, ma dopo 90.000 km.

Smaltimento delle batterie