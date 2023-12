Le auto elettriche inquinano più di quelle a motore termico?

La transizione verso la mobilità elettrica è un argomento particolarmente divisivo, soprattutto in un Paese legato storicamente all'auto di proprietà come il nostro, e uno dei punti più dibattuti è l'effettivo risparmio in termini ambientali da parte dei veicoli a batteria (a proposito, sapete cosa sono le batterie a stato solido?).

La domanda è semplice quanto pressante: le auto elettriche inquinano di meno o di più delle auto a motore termico? Se guardando le vetture la risposta potrebbe sembrare semplice, in quanto le prime non producono residui dovuti alla combustione, andando ad analizzare l'intero ciclo di vita la situazione si complica, e uno studio della VDI, l'associazione degli ingegneri tedeschi, ha gettato una luce sulla questione. Scoprendo che mediamente le auto elettriche inquinano meno, ma solo dopo 90.000 km.

Nello studio effettuato in collaborazione con il Karlsruhe Institute of Technology (KIT), sono state confrontate tre tipologie di veicoli, auto elettriche (Volkswagen ID.3), ibride (Ford Focus mild hybrid, Toyota Corolla full hybrid e Volkswagen Golf plug in hybrid) e auto con motore a combustione interna (Ford Focus a benzina e Golf a gasolio).

Il problema principale è la produzione di batterie, un processo estremamente inquinante dovuto ai processi ad alta intensità di sfruttamento risorse e al momento quasi esclusivamente effettuato dall'industria asiatica. Non è solo la produzione a generare inquinamento, anche il trasporto ha un impatto notevole, e i due fenomeni sommati creano una "zavorra" da smaltire rispetto ai veicoli a combustione interna (nell'immagine sotto vedete le emissioni di CO2 da parte dei vari componenti di un'auto e in giallo si può notare come le batterie siano quello più inquinante).