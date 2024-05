Le auto elettriche sono un pericolo per i pedoni?

Almeno è quanto emerge da una ricerca inglese pubblicata sul Journal of Epidemiology & Community Health e che ha preso in esame i tassi di vittime su 100 milioni di miglia. E che stabilirebbe in maniera preoccupante come negli ambienti urbani i veicoli elettrici siano tre volte più pericolosi dei veicoli a carburante.

I risultati dello studio

Lo studio, il cui titolo inizia con "Pedestrian safety on the road to net zero" (La sicurezza pedonale sulla strada verso lo zero netto, richiamando il termine - net zero - con cui si definisce l'obiettivo di eliminare le emissioni di CO2) ha preso in esame un totale di 32 miliardi di miglia (52 miliardi di km) di strada compiuta da veicoli elettrici e 3000 miliardi di miglia (4800 miliardi di km) guidati da veicoli a benzina.

I dati vengono moltiplicando il chilometraggio medio annuo (utilizzando i set di dati del National Travel Survey) per il numero di veicoli negli anni tra il 2013 e il 2017 in Gran Bretagna.

La loro analisi ha incluso 916.713 vittime, di cui 120.197 erano pedoni. Più di 96.000 di questi erano stati colpiti da un'auto o da un taxi.

La maggior parte dei veicoli sulla strada sono ovviamente a benzina o diesel, e in effetti sono coinvolti in tre quarti delle collisioni con pedoni. Ma prendendo in esame la stessa distanza percorsa, il risultato è sorprendente.

I tassi di vittime per 100 milioni di miglia sono stati infatti di 5,16 per i veicoli a batteria (ibridi-elettrici) e di 2,40 per i veicoli con motore a combustione, più del doppio (RR = 2,15), considerando anche l'errore.

Utilizzando la regressione di Poisson, i ricercatori hanno inoltre stabilito che mentre negli ambienti rurali non c'era differenza tra i due tipi di veicoli (RR = 0,91), mentre negli ambienti urbani era quasi il triplo (RR = 2,97).

Nella conclusione dell'articolo, i ricercatori stabiliscono che le auto ibride - elettriche "rappresentano un rischio maggiore per i pedoni rispetto alle auto a combustione interna negli ambienti urbani".