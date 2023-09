La nuova generazione di auto elettriche Nissan in Europa potrebbe partire da questo concept

Era il 2010, le colonnine erano molto scarse e la presa CHAdeMO una realtà su cui si scommetteva. Ma soprattutto la media di Nissan era la macchina elettrica più venduta al mondo, alla faccia della nascente Tesla. Facciamo un salto avanti di una decina d'anni: il produttore americano ha preso il largo mentre Nissan ha faticato a sfruttare l'onda del successo , perdendosi in veicoli meno dirompenti dal punto di vista commerciale.

Prima c'era la Leaf, una vettura innovativa, e fondamentalmente senza avversari in un mercato ancora lontano dall'attuale entusiasmo verso le auto elettriche .

La vettura è stata presentata non solo per celebrare il 20° anniversario dell'apertura dello studio a Paddington, Londra, ma anche per svelare i suoi ambiziosi piani e anche un design che, sotto le velleità sportive quasi da cartone animato, potrebbe celare le linee della prossima Micra 100% elettrica .

Ma ora tutto cambia, e la nuova Concept 20-23 vuole essere l'apripista di un nuovo piano, chiamato Ambition 2030 e che rappresenta l'intenzione del produttore nipponico di introdurre 19 nuovi veicoli elettrici insieme a otto veicoli "elettrificati". La casa automobilistica prevede di essere in particolare interessata al mercato europeo , che rappresenta un terzo delle sue vendite globali di veicoli elettrici.

Questa sarà infatti uno dei due futuri veicoli elettrici che Nissan ha già confermato per il nostro Continente, mentre l'altro, costruito a Suderland (sempre Regno Unito), fa parte di un progetto da 1 miliardo di sterline che riunisce la produzione di veicoli elettrici,quella di batterie e le energie rinnovabili.

E a proposito di batterie, Nissan ha anche svelato la sua intenzione di produrre batterie allo stato solido per ridurre i costi delle batterie del 65% entro il 2028, dai 153 dollari per kWh attuali a 65 dollari per kWh.

Piani ambiziosi, come il nome stesso del suo programma, ma riuscirà Nissan a realizzare i suoi sogni? Al momento, il produttore offre un catalogo piuttosto variegato di veicoli per privati, con motore termico (Juke), ibrido (Qashqai e X-Trail) e 100% elettrico (Leaf, sul viale del tramonto, e la nuova Ariya). Speriamo che la Concept 20-23 serva da stimolo ritornare a innovare e non resti solo un curioso esercizio di stile.