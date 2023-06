Auto elettriche italiane: l’elenco completo (con i prezzi)

Le auto elettriche italiane presenti nei nostri listini sono sette ma solo due - la Fiat Nuova 500 e la variante Cabrio - sono finora riuscite a conquistare i nostri connazionali.

Di seguito troverete l'elenco completo di tutte le auto elettriche italiane in commercio in Italia (con i prezzi): sette proposte per tutti i gusti e tutte le tasche.