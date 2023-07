Auto elettriche coreane: l’elenco completo (con i prezzi)

Le auto elettriche coreane in commercio in Italia sono sei: pochi modelli ma buoni. Le vetture a batteria provenienti dalla Corea del Sud hanno una buona fama, hanno convinto molti scettici (qui i falsi miti sulle vetture elettriche) e sono tecnologicamente avanzate: accettano ricariche ultraveloci (qui tutte le info relative alle app per le colonnine) e c'è persino un modello alimentato a idrogeno (la Hyundai Nexo).

Di seguito troverete l'elenco completo di tutte le auto elettriche coreane in commercio in Italia (con i prezzi): sei proposte per tutti i gusti e tutte le tasche.