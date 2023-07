Come ricaricare un'auto elettrica a casa

Attenzione però, perché la ricarica non è così immediata come collegare un telefono alla presa di corrente , e per questo cercheremo di spiegare ai possessori (anche futuri) di auto elettriche come ricaricare a casa .

Indice

Auto elettriche: come ricaricare a casa

E in mezzo? Dipende. Se colleghiamo il veicolo alla presa a muro tramite Schuko, avremo un cavo di alimentazione per presa domestica che viene normalmente fornito con il veicolo (che termina da un lato con la Schuko e dall'altro con il connettore di Tipo 2), altrimenti avremo un cavo di Tipo 2 .

Per fornire corrente continua, dobbiamo trasformarla attraverso un raddrizzatore, e questo processo o avviene all'interno dell'auto, attraverso il caricatore del veicolo, o all'esterno, attraverso le colonnine in corrente continua (che non sono oggetto di questo articolo). Per accettare questi due tipi di corrente , i veicoli elettrici ormai hanno o solo una presa, che accetta connettori di Tipo 2 e CCS (quest'ultimo per la corrente continua), o due prese, una di Tipo 2 e una CHAdeMO (per esempio Nissan Leaf, ma è sempre più raro in Europa). Questo per spiegare cosa troveremo sull'auto.

Per caricare un'auto elettrica dobbiamo fornire corrente, ma le correnti non sono tutte uguali. La nostra rete infatti è in corrente alternata , ovvero la cui direzione cambia continuamente, mentre i dispositivi a batteria accettano solo corrente continua , ovvero gli elettroni si muovono sempre nella stessa direzione.

C'è però un problema. La ricarica di un veicolo a batteria non è come quella di un telefono o di un computer: le potenze in gioco sono molto superiori e per questo abbiamo due opzioni a disposizione. Vediamo quali sono, ma prima chiariamo un paio di concetti.

Questa soluzione, per chi ne può beneficiare, permette infatti di "fare il pieno di elettroni" anche di notte o quando si sfrutta la vettura, ed è in assoluto la modalità di ricarica più utilizzata tra i proprietari di auto elettriche.

Non è la soluzione consigliata dai produttori, proprio per il motivo sopra esposto, ma permetterebbe di risparmiare. In alternativa, se prevediamo di ricaricare sempre da casa, possiamo pensare di cambiare presa e installare una presa di tipo industriale a tre poli da 32 A, più resistente alle temperature e pensata proprio per l'utilizzo prolungato. Questa necessiterebbe di un caricatore portatile apposito, in quanto quelli forniti dalle case automobilistiche non sono dotati di connettore industriale, ma la spesa non è eccessiva (intorno ai 250 euro).

Il terzo punto riguarda proprio il tempo di ricarica e ci fa tornare alla presa. Le nostre prese, anche le Schuko, non sono progettate per questo tipo di utilizzo prolungato nel tempo e potrebbero surriscaldarsi . In ogni caso, il consiglio è di non superare mai i 10 A.

Ma mettiamo che abbiate una Schuko. Colleghiamo la nostra auto e ricarichiamo. A questo punto noteremo poi che la velocità di ricarica è molto lenta. Questo significa che potrebbe non bastare una notte per ricaricare il nostro veicolo. Facciamo due conti. Mettiamo di avere un'auto con batteria da 25 kWh e ricarichiamo a 2,3 kW. Sono più di 10 ore per la ricarica completa. Ma se la batteria è da 75 kWh , superiamo abbondantemente le 30 ore.

In caso non abbiate una presa Schuko a muro, sareste tentati di utilizzare un adattatore, proprio come fate con il microonde. Pessima idea, perché un cavo domestico assorbe anche 2,3 kW e un adattatore potrebbe rischiare di friggere.

Quindi che problema c'è? In Italia non c'è una normativa, ma ci sono tre considerazioni da fare. La prima è legata alla presa a muro. In Italia lo standard è la presa a tre poli da 10 A, ma alle vostre pareti potreste anche avere prese da 16 A o Schuko.

Ovviamente non è un semplice cavo, ma sarà dotato di un componente che serve in teoria a proteggere da surriscaldamento, sovratensione e sottotensione .

Come abbiamo anticipato poche righe sopra, quando comprate un'auto elettrica questa viene in genere fornita con un cavo di ricarica domestica dotato di Schuko da inserire direttamente in una presa a muro in casa da 220 volt.

Ma cos'è una wallbox? Qui trovate il nostro approfondimento, ma essenzialmente è un caricabatterie collegato direttamente alla vostra rete domestica che, come suggerisce il nome, è montato su una parete della vostra proprietà e permette di caricare la vostra auto a velocità molto maggiori e in modo più sicuro.

Questo dispositivo, che deve essere installato da un tecnico qualificato in quanto la sua installazione è regolata dalle normative CEI EN 61851-1, con specifici criteri e parametri da rispettare per la sicurezza, trasforma una presa in una "centrale di ricarica".

Le wallbox infatti dialogano con l'auto e regolano automaticamente la quantità di corrente da erogare, senza far saltare il contatore elettrico quando c'è il rischio di sovraccarico (se accendete uno scaldabagno, per esempio).

Sul mercato ci sono diversi tipi di wallbox, e in fase di acquisto dell'auto vi verranno sicuramente offerte anche dalla produttrice delle opzioni, con prezzi che possono partire da 500 euro a salire, fino a oltre 1000 euro, a cui bisogna aggiungere il costo di installazione.

Ma in cosa differiscono le wallbox? Prima di tutto, la potenza. Le wallbox possono andare da 7,4 kW (o anche 3 kW le più economiche) in monofase a 22 kW in trifase, e in secondo luogo si differenziano in base alle caratteristiche smart, come la possibilità di gestire la ricarica da remoto, la programmazione, e molto altro.

Ovviamente, più è potente una wallbox più velocemente ricaricherà la vostra auto, ma con due grossi "MA". Il primo riguarda la potenza del contatore. In Italia abbiamo una potenza standard di 3kW, e se prendete una wallbox da 22 kW dovrete adattarlo. In secondo luogo, ma che forse sarebbe da mettere al primo posto, dovete controllare le specifiche del vostro veicolo.

Come abbiamo anticipato poco sopra, infatti, noi stiamo fornendo corrente alternata al veicolo, che deve raddrizzarla in corrente continua attraverso il caricatore di bordo. Ma questo caricatore ha dei limiti. Oggigiorno, mediamente le auto hanno caricatori da 11 kW, ma le vetture più economiche potrebbero fermarsi a 7,4 kW. Quindi se avete un'auto che accetta solo 7,4 kW non ha senso prendere una wallbox da 22kW. Ricordatevi, è sempre il dispositivo meno potente, e in genere è il caricatore, a decidere la velocità di ricarica.

C'è infine un altro limite. Le wallbox devono essere installate sulla vostra proprietà, e in caso di posto auto condominiale potrebbero esserci delle limitazioni, e di certo non potete installarle su un parcheggio pubblico o lato strada.

Per quello, ci sono le colonnine.