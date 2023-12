Auto elettriche cinesi: l’elenco completo (con i prezzi)

Le auto elettriche cinesi presenti nei nostri listini sono ufficialmente solo otto.

Va detto, però, che ci sono tanti modelli "borderline" che abbiamo escluso: tutte le MG (formalmente una società britannica ma con proprietà e stabilimenti in Asia) e le Smart (ufficialmente una Casa tedesca ma con sede a Ningbo, in Cina, in seguito all'accordo di Mercedes con Geely) e la DR 1.0 (una Chery eQ1 riveduta e corretta in Molise).

Di seguito troverete l'elenco completo (destinato ad aumentare nei prossimi mesi) di tutte le auto elettriche cinesi in commercio con i prezzi.