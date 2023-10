Auto elettriche britanniche: l’elenco completo (con i prezzi)

Quando si parla di Regno Unito e di motori il primo pensiero non va di certo alle auto elettriche. Eppure nel giro di pochi anni le vetture a batterie inglesi sono riuscite a sedurre la critica e il pubblico: la Jaguar I-Pace ha conquistato nel 2019 il prestigioso riconoscimento di Auto dell'Anno mentre la MG MG4 è saldamente nella "top ten" delle immatricolazioni di veicoli EV in Italia.

Di seguito troverete l'elenco completo di tutte le auto elettriche britanniche in commercio in Italia (con i prezzi): otto proposte per tutti i gusti e quasi tutte le tasche. Avete già letto il nostro articolo su come pagare il bollo online? E quello su come si usa il cambio automatico?