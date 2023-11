Auto elettriche a trazione integrale: l'elenco completo (con i prezzi)

Le auto elettriche a trazione integrale sono vetture ecologiche adatte a chi affronta spesso superfici a bassa aderenza. Oltre a offrire più sicurezza durante la guida sono spesso più sportive delle varianti a due ruote motrici in quanto sono spinte da due (o anche tre) motori.

Di seguito troverete l'elenco completo (con i prezzi) di tutte le auto elettriche a trazione integrale in commercio in Italia: tante proposte per tutti i gusti e quasi tutte le tasche.