L'auto elettrica di Xiaomi avrà un nome italiano?

Tra questi troviamo Xiaomi , il gigante cinese che ha mostrato interesse per la produzione di auto elettriche da qualche tempo, almeno per il mercato cinese. E nelle ultime ore sono trapelati nuovi e importanti dettagli in merito.

Stando infatti a quanto appena trapelato dalla Cina, Xiaomi potrebbe chiamare la sua prima vettura elettrica Modena. Proprio come la città italiana. La scelta potrebbe essere facilmente ricondotta all'enorme tradizione automobilistica di quella zona, con alcune delle più famose case automobilistiche, come Ferrari, Pagani, Maserati e Lamborghini, residenti proprio in quella provincia.

Secondo i media cinesi, Xiaomi starebbe lavorando a pieno ritmo per realizzare la sua vettura elettrica, prevedendo di produrre circa 100.000 unità per il prossimo anno.

Alcune indiscrezioni indicano che Xiaomi Modena, ammesso che si chiamerà davvero così, potrebbe essere addirittura presentato insieme agli smartphone Xiaomi 14.

Non ci aspettiamo comunque una commercializzazione su larga scala, così come non ci aspettiamo un debutto immediato in Europa. Sicuramente vi terremo aggiornati su questo affascinante progetto.