Per la prima volta è un'elettrica l'auto più venduta dell'anno in Europa

Tesla Model Y è stata l'auto più venduta in Europa nel 2023: si tratta della "prima volta" di un'auto elettrica. In particolare, secondo i dati di Dataforce, questo modello, nel Vecchio Continente, ha venduto 254.822 unità, precedendo non di molto la berlina rumena Dacia Sandero, che si è fermata a 235.893 unità.

Uno dei fattori che ha consentito il raggiungimento di questo traguardo è stato certamente rappresentato dai vari tagli di prezzi di cui ha beneficiato la Model Y. Tra l'altro, sono stati molteplici anche gli incentivi statali che ha ricevuto Tesla in Europa. In tal senso, ricordiamo che la casa automobilistica, nel suo stabilimento Gigafactory a Berlino, produce 3.000 Model Y a settimana, proprio per il nostro mercato.