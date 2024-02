L'auto elettrica solare ha un cuore tutto italiano: Aptera svela il suo progetto

Le auto elettriche sono ormai entrate nella quotidianità, con i tanti produttori di auto che hanno investito nel settore (ecco le auto elettriche più economiche divise per brand). Ma all'auto elettrica solare forse non avete ancora pensato. Ci ha pensato però Aptera Motors, una startup fondata in California che ha ideato un veicolo elettrico alimentato con l'energia solare. Praticamente la soluzione perfetta per la mobilità sostenibile. L'azienda ha condotto una campagna di raccolta fondi per finanziare il suo progetto, la quale si è conclusa con successo. Aptera avrebbe infatti raccolto circa 34 milioni di dollari da circa 2.000 finanziatori. Questo dovrebbe permettere all'azienda di acquistare tutti i macchinari necessari per avviare la produzione. Produzione che avverrà, almeno per la larga parte, in Italia. Aptera avrebbe infatti stretto accordi con CPC Group per avviare e gestire la produzione del veicolo elettrico solare.

Aptera ha quindi pubblicato un video su X, con il quale mostra brevemente come sarà la soluzione che ha ideato: vediamo che si tratterà di un'auto con telaio realizzato in carbonio, ovviamente per minimizzare il peso, con 6 componenti strutturali, portiere, carrozzeria e passaruota. La parte più importante sono i pannelli solari integrati: ce ne sarà uno anteriore che sarà in grado di trasformare energia equivalente a circa 11 km al giorno di autonomia, due sul tettuccio che forniranno fino a 29 km al giorno, e infine uno posteriore che dovrebbe fornire fino a 33 km al giorno. In totale, si dovrebbe arrivare a un massimo di circa 73 km al giorno di autonomia per questo veicolo.