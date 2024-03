La nuova elettrica di BYD da meno di 10.000 dollari scuote il mercato

Il design - curato dall' ex designer di Lamborghini Wolfgang Egger - è piuttosto minimalista, così come gli interni, dove spicca uno schermo centrale rotante da 10,1". Tra l'altro, grazie alla rete intelligente di DiLink, gli utenti potranno interagire e riprodurre video. Al di là delle specifiche, però, è il prezzo di vendita il vero punto di forza di Seagull. A questo proposito, Terry Woychowski, ex dirigente GM e attuale presidente del settore automobilistico di Caresoft Global , ha dichiarato che la nuova elettrica di BYD potrebbe rappresentare una "chiamata di chiarezza per il resto dell'industria".

Il principale produttore di auto elettriche BYD ha sicuramente sconvolto il settore con il lancio della nuova Seagull (Dolphin Mini) , il cui prezzo di vendita parte da 9.700 dollari. Alimentata dalle batterie Blade di BYD, il nuovo EV è disponibile nelle versioni da 30,08 kWh e 38,88 kWh. La prima versione assicura un'autonomia CLTC fino a 305 km, mentre la seconda arriva fino a 405 km. Sempre in questo ambito, è piuttosto veloce anche la ricarica dal 30% all'80%, che si completa in appena 30 minuti.

Per chi non lo sapesse, Caresoft è una società di consulenza ingegneristica che ispeziona ogni parte di un veicolo per valutare come i suoi clienti possono migliorare l'efficienza. Dopo aver studiato il nuovo BYD Seagull, l'azienda lo ha trovato semplice ed efficiente. "Quello che hanno fatto è realizzato molto bene, in modo efficiente", ha spiegato Woychowski.

Anche se fino ad ora BYD non espresso l'intenzione di entrare nel mercato statunitense, le altre case automobilistiche guardano sicuramente con interesse l'evoluzione delle cose. In tal senso, Marin Gjaja, direttore operativo di Ford Model E, in una recente intervista con CNBC, ha dichiarato: "Quello che abbiamo visto nel tempo è che i produttori automobilistici alla fine entrano in tutti i mercati che contano".