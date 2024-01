Auto economiche a 7 posti: l’elenco completo (con i prezzi)

Le auto a 7 posti economiche non sono molte: nei listini ci sono solo cinque modelli con una terza fila di sedili e prezzi inferiori a 30.000 euro.

Fino a poco tempo fa le famiglie numerose con un budget ridotto erano costrette a rivolgersi al mercato dell'usato per trovare una sette posti relativamente accessibile. L'arrivo della Dacia Jogger, la multispazio più venduta in Italia, ha migliorato la situazione.

Di seguito troverete l'elenco completo (con i prezzi) di tutte le auto economiche a 7 posti in commercio: cinque proposte rivolte a chi ha bisogno di spazio, specialmente per i passeggeri, e non vuole (o non può) spendere cifre esagerate per un'automobile.