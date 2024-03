Auto diesel economiche: l’elenco completo (con i prezzi)

Le auto diesel stanno lentamente sparendo dai listini ma è ancora possibile trovare in listino proposte "economiche" (con un prezzo inferiore a 30.000 euro) rivolte a chi fa molta strada e non vive in zone soggette a blocchi del traffico.

Di seguito troverete l'elenco completo (con i prezzi) di tutte le auto diesel economiche in commercio: tante proposte nuove caratterizzate da consumi bassissimi.