Auto dell'anno 2024: ecco le 7 finaliste

Il mondo delle auto si appresta a iniziare il nuovo anno, con un accento sempre più marcato sul segmento delle elettriche. E proprio in vista del nuovo anno, ci prepariamo a conoscere quale sarà l'auto dell'anno del 2024.

Il titolo di auto dell'anno viene assegnato con cadenza ovviamente annuale e la vettura vincitrice viene presentata a febbraio durante il Salone di Ginevra, probabilmente l'evento più importante dell'anno per tutto il settore automotive. A decidere è una giuria composta da 59 giornalisti in rappresentanza di 22 Paesi.

L'anno scorso ha vinto la Jeep Avenger, e quest'anno in finale troviamo 7 vetture. Troviamo la nuova BMW Serie 5, il modello della casa tedesca che è già arrivato sul mercato con motorizzazioni ibride in forma mild a benzina e diesel e plug-in a benzina, in attesa anche della variante M5 che ovviamente dovrebbe sorprendere per le performance.