L'Audi Q8 e-tron Sportback è la variante "filante" della grande SUV elettrica tedesca a trazione integrale.

L'ecologica crossover teutonica è offerta in cinque allestimenti: "base", Business Advanced, S line edition, SQ8 e SQ8 sport attitude. Avete già letto il nostro articolo su come registrarsi al Portale dell'Automobilista? E quello su come funzionano le colonnine per ricaricare le auto elettriche?

Di seguito troverete tutti i dettagli dell'Audi Q8 e-tron Sportback: versioni, prezzi, rivali e chi più ne ha più ne metta.