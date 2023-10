Audi Q8 e-tron Sportback, la tecnologia sigla per sigla

L'Audi Q8 e-tron Sportback - la SUV elettrica più costosa della Casa tedesca - è una crossover a emissioni zero elegante, lussuosa, sportiva e ricca di tecnologia. Avete già letto il nostro articolo su come usare Android Auto su una seconda macchina? E quello sulle auto range-extended?

Di seguito troverete un glossario per capire meglio cosa significano le sigle che identificano tutti gli accessori tecnologici della raffinata Sport Utility di Ingolstadt.

Adaptive air suspension

Regola automaticamente il livello della vettura e l'effetto degli ammortizzatori grazie a sospensioni pneumatiche a regolazione elettronica con sistema di ammortizzatori adattativo a regolazione continua a tutte e quattro le ruote.

Adaptive air suspension sport

Sono sospensioni pneumatiche sportive a regolazione elettronica con sistema di ammortizzatori adattativo a regolazione continua a tutte e 4 le ruote.

Air Quality

Il pacchetto Air Quality comprende lo ionizzatore e il diffusore di fragranze.

Audi Digital Matrix LED

Animazioni e funzioni di luce sono rese possibili proiettando immagini ad alta risoluzione direttamente sulla strada e attraverso numerose possibilità di distribuzione adattiva della luce e abbaglianti.

Audi Matrix

La tecnologia Audi Matrix abbina un sistema di telecamere con fonti luminose a LED e un'ottica precisa per una distribuzione della luce altamente adattiva. I veicoli che viaggiano in senso contrario e che precedono vengono oscurati, pur mantenendo tutte le altre zone in mezzo e vicine completamente illuminate.

Audi music interface

L'Audi music interface comprende due interfacce USB tipo C con funzione di ricarica e dati per la riproduzione della musica presente su un supporto portatile.

Audi Phone Box

L'Audi Phone Box, in aggiunta alle funzionalità Bluetooth di serie, consente di telefonare dalla vettura inserendo il proprio telefono cellulare nel supporto universale. Comprende inoltre l'antenna di accoppiamento per il collegamento del cellulare all'antenna esterna e la possibilità di ricaricare tramite attacco USB-C o Wireless Charging.

Audi pre sense front

Il sistema Audi pre sense front sfrutta i dati della telecamera anteriore e calcola la probabilità di un tamponamento.

Entro i limiti del sistema, avvisa in caso di rischio imminente di collisioni in funzione della situazione e della velocità e avvia di conseguenza una frenata.

Audi pre sense rear

Audi pre sense rear utilizza i dati dei sensori radar al posteriore e, entro i limiti del sistema, calcola la probabilità di un tamponamento causato dal veicolo che segue. Se viene riconosciuto un rischio di collisione da parte del veicolo che segue, vengono avviate misure protettive preventive.

Audi pre sense side

Entro i limiti del sistema e fino a una velocità di 60 km/h, Audi pre sense side riconosce il pericolo di collisioni laterali causate da veicoli che incrociano la vettura o provengono dalle zone laterali. Il sistema sfrutta i dati dei sensori radar aggiuntivi all'anteriore e al posteriore della vettura e di ulteriori sensori. Se viene rilevato un pericolo di collisione, vengono avviate le misure preventive per la protezione degli occupanti.

Audi smartphone interface

Il sistema include Audi music interface e consente di collegare lo smartphone alla vettura.

Audi Sound System

L'Audi Sound System è un impianto audio.

Audi virtual cockpit

L'Audi virtual cockpit è una strumentazione completamente digitale da 12,3".

Audi virtual cockpit plus

L'Audi virtual cockpit plus è una strumentazione completamente digitale da 12,3". Oltre alla normale visualizzazione degli strumenti offre opzioni grafiche supplementari.

AVAS

L'avvisatore sonoro riproduce alle basse velocità un suono artificiale, non disattivabile, per incrementare la sicurezza di pedoni e ciclisti.

Bang & Olufsen Premium Sound System

Il Bang & Olufsen Premium Sound System è un impianto audio con 16 altoparlanti e amplificatore a 15 canali per una potenza totale di 705 watt.

Chiave Audi Connect

La chiave Audi Connect è una chiave digitale integrata nello smartphone che permette di aprire e chiudere la vettura e accendere il motore.

e-tron compact

Il sistema di ricarica e-tron compact è concepito per la carica di auto elettriche alle prese di corrente AC.

emergency assist

emergency assist, quando non rileva il movimento del guidatore, mette i passeggeri in sicurezza mantenendo il veicolo nella propria corsia e attivando l'Adaptive cruise control, che frena progressivamente fino a fermare l'auto.

Emergency Call & Service Call

Il pacchetto Emergency Call & Service Call comprende: chiamata di emergenza e assistenza, chiamata online in caso di guasto e servizio assistenza danni.

Head-up Display

L'head-up display è in grado di proiettare le informazioni di guida relative ai sistemi di assistenza, di navigazione o i messaggi di avviso direttamente nel campo visivo del conducente.

Home check

Sopralluogo dell'impianto elettrico domestico del cliente, effettuato da un tecnico partner professionale, capace di rilevarne le potenzialità e la fattibilità dei lavori.

Isofix

Gli attacchi Isofix servono ad ancorare i seggiolini per bambini ai sedili.

MMI Plus

La sigla MMI Plus identifica un sistema di infotainment con radio e navigatore.

On board charger

L'On board charger è il caricatore di bordo.

Plug & Charge

Il sistema di ricarica Plug & Charge consente la ricarica e il pagamento presso le stazioni di ricarica Ionity senza la necessità di utilizzare la carta del servizio e-tron Charging Service o l'app.

quattro

La sigla quattro è usata da Audi per identificare i modelli a trazione integrale.

Safelock

Il Safelock impedisce l'apertura delle portiere dall'interno quando la vettura viene chiusa con la chiave di accensione.

Singleframe

La Singleframe è la calandra sviluppata in un unico elemento attorno alla griglia anteriore.