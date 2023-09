Audi cambia i nomi dei propri modelli per distinguere le auto elettriche da quelle termiche

Audi sta puntando sempre di più sulle auto elettriche, come ad esempio il futuro modello Q6 e-tron. Anche per questo motivo, è emersa l'esigenza di distinguere questo tipo di veicoli da quelli dotati di motori a combustione: in tal senso, la casa automobilistica utilizzerà una nuova denominazione. In particolare, i nomi delle auto elettriche avranno un numero pari, mentre quelli dei mezzi con motore termico avranno un numero dispari.

Ad esempio, visto che nel 2024 debutterà l'A6 e-tron, l'attuale A6 diventerà A7 (il numero pari, quindi, verrà lasciato alla versione elettrica). Lo stesso discorso sarà valido anche per l'A4, che cambierà la denominazione in A5. Dunque, è evidente la volontà di Audi di distinguere in maniera evidente le auto elettriche da quelle con i motori termici. Una strategia chiara, quindi, anche se emerge un dubbio: vista questa modifica, è ancora necessario utilizzato "e-tron" per indicare le auto elettriche di Audi? A questo proposito, stando alle prime indiscrezioni, sembrerebbe che questa denominazione rimarrà, magari verrà indicata in maniera più discreta.