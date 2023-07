Le auto Audi finalmente integreranno l’app di YouTube

Su YouTube, ogni minuto, vengono caricati oltre 500 ore di contenuti. Entro la fine del 2023, anche i possessori di un'auto Audi potranno accedere alla piattaforma tramite il sistema di infotainment della vettura. Questa opportunità è stata resa possibile grazie all'integrazione del nuovo app store sviluppato da CARIAD, una società controllata da Volkswagen, in collaborazione con Harman Ignite.

Grazie a questo sistema, gli automobilisti potranno utilizzare le app più diffuse di terze parti in maniera facile, spaziando dalla musica ai contenuti video, fino al gaming e alla navigazione. Le app scelte dall'utente, poi, potranno essere installate nell'MMI, senza quindi ricorrere allo smartphone. Tornando a YouTube, invece, la piattaforma potrà essere utilizzata esclusivamente durante una sosta. Per quanto riguarda il funzionamento, sarà molto simile a quanto avviene già sugli smartphone. Inoltre, sarà possibile accedere a funzioni ulteriori come YouTube Premium e YouTube Kids.