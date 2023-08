Assicurazione monopattini e bici elettriche: è obbligatoria

L'assicurazione per la responsabilità civile è obbligatoria per tutti veicoli elettrici leggeri, monopattini e biciclette incluse. Il decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri non giunge certo inaspettato, dato che da tempo se ne parlava, e di fatto è il recepimento di una direttiva europea (Ue 2021/2118), ma con paletti molto ferrei.

L'obbligo di assicurazione diventa infatti praticamente universale per tutti i tipi di veicoli, e si applica su qualsiasi tipo di terreno nel quale i mezzi debbano circolare, anche a quelli utilizzati esclusivamente nelle aree soggette a restrizioni (come gli aeroporti), e anche per veicoli fermi.

Sarà però possibile sospendere la polizza, ma per non più di nove mesi ogni anno, una cosa che spesso fanno i motociclisti con uso stagionale del proprio veicolo; allo stesso modo la sospensione può applicarsi ai mezzi confiscati, destinati alla rottamazione o sequestrati.

Sui monopattini, come riportato da Il Sole 24 ore, è atteso un decreto attuativo entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, per individuare i veicoli elettrici leggeri da sottoporre all'obbligo di copertura; ma essendo le regole appena elencate molto universali, non ci aspettiamo facili eccezioni.