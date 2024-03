Approvato il nuovo Codice della Strada: cambiano le regole per autovelox, guida al cellulare, monopattini e tanto altro

Una notizia relativamente attesa ma non per questo non importante. La Camera ha appena votato a favore delle nuove norme per il Codice della Strada. Vengono quindi approvate diverse norme che regolano la circolazione dei veicoli sulle strade italiane.

Il nuovo testo che modificherà il Codice della Strada è stato approvato con 163 voti favorevoli e 107 contrari. Andiamo subito a vedere quali sono le novità introdotte: