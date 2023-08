Ora potrete utilizzare Siri per gestire i controlli della vostra Tesla

Buona notizia in arrivo per i possessori di una Tesla e di un iPhone . La casa automobilistica, infatti, ha annunciato l'arrivo dei Comandi Rapidi di Apple con supporto all'automazione , tra l'altro senza la necessità di utilizzare app di terze parti. In particolare, l'ultimo aggiornamento dell'app Tesla - versione 4.24.0 - è stato rilasciato con una nota di rilascio che dice "Accedi ai controlli e al clima del tuo veicolo dall'app Apple Shortcuts".

Restando in casa Tesla, la casa automobilistica, con l'aggiornamento 2023.26, ha implementato una funzione interessante: la possibilità di ridurre la velocità della ventola durante una chiamata. Si tratta di una funzionalità che punta a migliorare l'esperienza di conversazione telefonica riducendo il rumore ambientale nella cabina. L'update in questione, poi, ha introdotto altre novità come un flusso di telecamere multi-view e la funzione Charge on Solar.