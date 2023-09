Che fine ha fatto Apple Car?

Negli ultimi anni, due progetti di Apple hanno acceso l'entusiasmo di fan e appassionati: il nuovo visore per la realtà mista Vision Pro e l'auto elettrica Apple Car (a proposito, sapete la differenza tra wallbox e stazioni di ricarica ?).

L'analista continua la sua disanima spiegando che se "Apple non adotta una strategia di acquisizione per entrare nel mercato automobilistico, è improbabile che la Apple Car potrà essere prodotta in massa entro i prossimi anni".

Insomma, non una pietra tombale ma poco ci manca. Ricordiamo che il progetto ha vissuto un momento di grande "visibilità", almeno dal punto di vista delle anticipazioni, nel 2022, quando si è parlato di un completo ricambio del team di sviluppo.

Successivamente, sembrava che il lavoro fosse a buon punto, e sono persino spuntati alcuni dettagli tecnici come la ricarica veloce di 18 minuti, l'autonomia di 480 km (non particolarmente entusiasmante, a dire il vero) e persino il sistema operativo proprietario, proprio come il Vision Pro.

Secondo gli analisti, l'auto avrebbe dovuto iniziare i test nel 2025 e sarebbe potuta arrivare sul mercato nel 2026, a un prezzo intorno ai 100.000 dollari. Più avanti, sempre stando alle anticipazioni, sarebbe arrivato il modello a guida autonoma.

Poi, quasi più nulla, se non qualche sporadico brevetto e un rapporto dell'Economic Daily News che annunciava aggiornamenti proprio sui test relativi alla guida autonoma.

Ma ormai siamo quasi nel 2024 e la data del 2026 sembra quantomeno improbabile. Il primo a gettare qualche ombra sul progetto era stato Mark Gurman, che alla fine dell'anno scorso aveva dichiarato come la casa di Cupertino avesse "ridimensionato significativamente" le sue ambizioni per la Apple Car e non aveva più intenzione di rilasciare un veicolo completamente autonomo senza volante, ripiegando verso una guida autonoma sulle autostrade (immaginiamo di livello 3).

E arriviamo alla dichiarazione di Kuo di ieri, che nella sua semplicità nasconde però alcune informazioni interessanti. Prima di tutto Apple non ha ancora deciso un partner a cui fare costruire la sua auto (nel 2021 si era parlato di Hyundai, ma poi non se n'è fatto nulla, da quanto si sa), il che è un ostacolo piuttosto importante per la realizzazione di un progetto del genere.

Ma Kuo parla specificamente del fatto che Apple non abbia una strategia di acquisizione per il mercato automobilistico, il che è ancora più preoccupante. In economia, la strategia di acquisizione è un piano completo e integrato che identifica i presupposti chiave di un progetto, oltre a descrivere le strategie aziendali, tecniche, di supporto del prodotto, di sicurezza e di fattibilità che l'azienda intende utilizzare per gestire i rischi e raggiungere i suoi obiettivi.

Difficile pensare che si possa risolvere questa situazione in un paio d'anni, o che Apple abbia interesse di farlo, ora che il suo interesse sembra concentrato sul Vision Pro.