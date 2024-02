La Apple Car rimarrà una chimera: il progetto è stato chiuso

Il progetto per realizzare la prima auto elettrica di Apple è trapelato quasi 10 anni fa, conosciuto come Project Titan e sulla carta tenuto sempre in segreto da Apple. Effettivamente la casa di Cupertino non ha mai commentato ufficialmente le voci trapelate su di esso.

Proprio qualche settimana fa si era tornato a parlare positivamente di Apple Car, anche se si diceva che l'azienda aveva posticipato il lancio ufficiale, inizialmente previsto per il 2028. Secondo gli ultimi rumor, il veicolo di Apple avrebbe percorso circa 80.000 km durante lo scorso anno, e questo aveva fatto ben sperare sulla sua realizzazione.

Inizialmente il progetto per la Apple Car prevedeva una vettura dotata di tutte le più recenti tecnologie, come l'assistenza alla guida e il supporto alla guida autonoma. Sempre in base ai rumor emersi online, successivamente è sembrato che Apple avesse voluto ridimensionare il progetto, rimuovendo alcuni vincoli come l'integrazione della guida autonoma.

Non ha contribuito positivamente nemmeno l'alto turnover che si è verificato nel team che ha lavorato al progetto. Inizialmente Apple aveva assunto pezzi grossi del settore automotive, come l'ex direttore del software Autopilot di Tesla e l'ex CEO della startup di veicoli elettrici Canoo. Dal 2021 si sono verificate alcune dimissioni importanti, come quella del capo progetto.

Ora sembra che davvero Apple abbia rinunciato al progetto di una sua auto elettrica intelligente. La casa di Cupertino punterebbe quindi a concentrarsi sugli sforzi per realizzare la sua intelligenza artificiale generativa, conscia che sul mercato i suoi rivali sono attualmente qualche passo avanti.