Non immaginerete mai come avrebbe potuto essere la Apple Car

Il design iniziale, opera di Jony Ive , riprendeva lo storico mini van Volkswagen e infatti era chiamato internamente "Bread Loaf" (potremmo definirlo pane in cassetta). Ma è interessante notare come questo concetto era stato sviluppato ben prima dell'annuncio del produttore tedesco di voler lanciare un mini van elettrico (avvenuto nel 2017).

Immaginavate una berlina dall'aspetto moderno, con linee filanti e richiami magari a Tesla ? Niente affatto: a svelarci qualche dettaglio è Mark Gurman , che ha raccontato alcuni retroscena sul veicolo dando anche delle indicazioni sul design . Apple stava pensando a un mini van, come il van elettrico ID Buzz di Volkswagen.

Il progetto Apple Car è stato cancellato, ma dopo 10 miliardi di dollari buttati al vento sono ancora in molti a chiedersi come sarebbe stata la vettura della mela (a proposito, sapete cos'è la guida autonoma ?).

Questo veicolo assomigliava, secondo Gurman, al Canoo Lifestyle Vehicle , e viene descritto come un "furgone futuristico con bordi arrotondati". Apple aveva inoltre introdotto delle ali a gabbiano nell'ultima versione, invece di una portiera a scorrimento, ma puntava ancora a lanciare un veicolo dotato di guida autonoma di Livello 5.

Le tempistiche non sono casuali. Intorno al 2015 infatti diversi dipendenti coinvolti nello sviluppo della Apple Car lasciarono la casa di Cupertino per essere assunti proprio da Volkswagen.

Il problema è che il frontale era così spiovente che secondo Gurman non c'era molto spazio per i finestrini, così quando la casa della mela decise di passare alla guida di Livello 2 dovette aggiungere non solo volante e pedali, ma anche i finestrini anteriori e posteriori.

Alla fine, l'auto aveva due sedili anteriori rivolti in avanti che potevano ruotare (per formare una specie di "salotto"), oltre a includere TV e/o iPad per FaceTime e la riproduzione di video, e uno speciale sistema di aria condizionata che avrebbe fatto fluire l'aria attraverso i lati del veicolo.

Purtroppo non abbiamo a disposizione i disegni originali, ma magari Apple riprenderà qualche tratto stilistico per uno dei suoi progetti futuri.