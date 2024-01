Apple Car non è morta, anzi sappiamo quando arriverà

Eppure da diversi anni ormai si parla, seppur non in maniera intensa e continua, delle Apple Car . Si tratta di un progetto, noto inizialmente come Project Titan , avviato da Apple nel lontano 2015.

Conosciamo Apple per le sue molteplici attività nel settore della tecnologia (in questo senso vi ricordiamo quali sono i migliori iPhone del momento ), ma non siamo abituati di vedere la mela accostata all'industria automobilistica .

La notizia delle ultime ore riguarda proprio Apple Car, visto che secondo Bloomberg l'auto elettrica di Apple potrebbe arrivare ufficialmente nel 2028.

Si tratta di una notizia rilevante, visto che negli ultimi anni il progetto Apple Car ha vissuto una storia travagliata, fatta di cambi al timone e conseguenti ritardi. Dal 2021 il progetto è diretto da Kevin Lynch, lo stesso che sarebbe stato messo alle strette da Apple in merito al progetto riguardante l'auto elettrica.

Kevin Lynch però non ha scelto di chiuderlo definitivamente, anzi avrebbe definito il 2028 come l'anno in cui la Apple Car potrebbe finalmente vedere la luce.

Come abbiamo menzionato prima, la Apple Car consisterà in un'auto elettrica. Questa sarà dotata di una pacco batterie che dovrebbe assicurare un'autonomia in linea con gli attuali modelli sul mercato, quindi competitiva anche con le vetture di Tesla sotto questo aspetto. Altro punto in comune con Tesla sarà la guida autonoma di cui sarà dotata.

Secondo le ultime indiscrezioni, Apple avrebbe rivisto le promesse fatte in termini di guida autonoma per la sua Apple Car. Questa infatti arriverebbe a un livello 2 o superiore, livello per il quale viene richiesta la continua attenzione da parte del conducente. Inizialmente, si parlava di un livello 4 per la guida autonoma della futura Apple Car.

Chiaramente è da sottolineare come un progetto di un'auto elettrica a guida autonoma non sia assolutamente cosa semplice, soprattutto per Apple che, nonostante sia un colosso, non si è mai avventurata così lontano in termini di tipologia di prodotto sviluppata.