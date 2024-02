Ora potete ordinare la nuova Renault Rafale: prezzi e allestimenti

Renault apre gli ordini della nuova Rafale, un SUV coupé presentato lo scorso anno che ha lanciato un nuovo corso stilistico per la casa e propone interessanti soluzioni tecniche, a partire dalle motorizzazioni ibride (sapete cosa sono e come funzionano le auto ibride plug-in ?).

Particolarmente interessante l'implementazione del sistema 4Control Advanced di Renault (disponibile di serie nell'allestimento Alpine), che grazie alle quattro ruote sterzanti riduce il diametro di sterzata fino a 10,4 metri.

All'interno, ampio spazio per i passeggeri, soprattutto per quelli posteriori con 302 mm a disposizione per le ginocchia e 880 mm per la testa, mentre il bagagliaio è da 627 litri.