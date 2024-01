Antifurto volumetrico per auto: i migliori del 2024

La nostra lista dei migliori antifurto volumetrico per auto del 2024. Se ancora non sapete bene come riconoscere i vari tipo di antifurto per auto, consultate la nostra guida su come scegliere un antifurto.

I migliori antifurto volumetrici per auto del 2024

Come funziona un antifurto volumetrico per auto

L'antifurto volumetrico funziona basandosi su sensori a ultrasuoni o a microonde che monitorano i cambiamenti all'interno dell'abitacolo. Se rilevano movimenti o variazioni di volume, come la rottura di un finestrino o l'apertura di una portiera, il sistema attiva immediatamente un allarme sonoro. E in alcuni casi immobilizza il motore e accende le luci. Viene attivato o disattivato tramite telecomando, sistemi keyless, riconoscimento biometrico, o tastierini numerici.

I prodotti migliori

Qui sotto trovate una lista dei migliori antifurto volumetrici per auto selezionati da noi e disponibili su Amazon Italia in questo momento.

Antifurto volumetrico per auto Mopar Il sistema di allarme Mopar, completo di due radiocomandi, si integra perfettamente con l'elettronica di bordo della tua auto, offrendo protezione perimetrale e volumetrica, con la possibilità di escludere quest'ultima. Dotato di una sirena autoalimentata e una chiave di emergenza tramite Fiat CODE, è ideale per le vetture non pre-equipaggiate con radiocomando per la chiusura centralizzata. Disponibile per modelli come la Fiat Panda dal 2003 al 2012, ogni acquisto include l'IVA, assicurandoti qualità e tranquillità.

Allarme Technaxx con sensore di movimento Questo antifurto per auto è progettato per essere facilmente installato da chiunque, senza bisogno di competenze tecniche avanzate. Dotato di una batteria da 500 mAh, assicura una durata di circa 7 giorni. Il sistema sfrutta un sensore PIR per l'attivazione automatica al rilevamento di movimenti all'interno dell'auto, offrendo così una sicurezza affidabile. Oltre alle auto, è adatto per furgoni, uffici, barche, camper e case, mostrando la sua versatilità. Nel kit sono inclusi l'allarme TX-168, una sirena esterna, un telecomando con batteria, materiale per il montaggio e un manuale di istruzioni, oltre a slot di ricarica USB e Micro USB per una maggiore comodità.

Rilevatore di movimento TX-100 di Technaxx L'Auto Allarme TX-100 di Technaxx è un sistema di sicurezza versatile, ideale non solo per veicoli ma anche per la casa, il campeggio, i camper e le barche. Dotato di sistema di rilevazione di movimento PIR con un campo di monitoraggio di 120°. Emette un suono da 110 dB per spaventare i ladri. La sua batteria ricaricabile da 450 mAh offre fino a 6 giorni di autonomia. Include un telecomando per attivarlo o disattivarlo fino a 8 metri di distanza. Ha un design unico che lo rende difficile da riconoscere come allarme. Dispone inoltre di due porte USB per la ricarica di dispositivi elettronici, con protezione da sovracorrente e cortocircuito.

Protezione volumetrica ad ultrasuoni Gt Auto Alarm Il GT ALARM GT 931 è un modulo di protezione volumetrica ad ultrasuoni, progettato per aumentare la sicurezza del tuo veicolo. È universale, compatibile con tutti i sistemi di allarme, e può essere usato sia al posto sia come aggiunta a sistemi antifurto senza protezione volumetrica. Ideale per auto e camper, esclusi i cabriolet.

Sistema antifurto volumetrico per auto Mopar Questo sistema, gestito dal radiocomando originale del veicolo, si integra completamente con l'elettronica di bordo e fornisce sia protezione perimetrale che volumetrica dell'abitacolo, quest'ultima escludibile secondo necessità. Facile da installare in circa 7 minuti, ha una garanzia di 3 anni. È specifico per modelli come Fiat Grande Punto, Punto Evo e Punto My2012 fino al My2018, richiedendo la predisposizione allarme OPT 388.

Come scegliere un antifurto volumetrico per auto

Scegliere un antifurto volumetrico per la propria auto richiede attenzione a diversi fattori importanti. Ecco alcuni passaggi e considerazioni essenziali per fare la scelta giusta. Compatibilità con il veicolo Prima di tutto, verificate la compatibilità dell'antifurto con il vostro modello di auto. Alcuni sistemi possono richiedere specifiche installazioni che non sono compatibili con tutti i veicoli. Tipo di tecnologia Gli antifurti volumetrici utilizzano principalmente sensori a ultrasuoni o a microonde per rilevare movimenti all'interno del veicolo. Considerate quale tecnologia si adatta meglio alle tue esigenze. I sensori a ultrasuoni sono comuni e affidabili, mentre quelli a microonde possono offrire una maggiore precisione e meno falsi allarmi. Livello di sensibilità Un fattore importante è il livello di sensibilità dell'antifurto. Un sistema troppo sensibile potrebbe generare falsi allarmi. Mentre uno non abbastanza sensibile potrebbe non rilevare tentativi di effrazione. Cercate un dispositivo con sensibilità regolabile per adattarsi alle diverse condizioni e necessità. Funzionalità aggiuntive Valutate gli antifurti che offrono funzionalità aggiuntive, come il blocco del motore e l'attivazione delle luci in caso di allarme. Queste caratteristiche possono aumentare significativamente l'efficacia dell'antifurto. Facilità di installazione e uso Considerate quanto sia facile installare e utilizzare l'antifurto. Alcuni sistemi possono essere installati autonomamente, ma altri potrebbero richiedere l'intervento di un professionista. E fate attenzione all'interfaccia utente. La semplicità di attivazione e disattivazione sono infatti importanti per garantire un utilizzo senza problemi. Affidabilità e supporto Le recensioni e le valutazioni degli utenti possono essere importanti per capire l'affidabilità dei diversi modelli e marche. Considerate inoltre il supporto post-vendita offerto dal produttore o dal rivenditore, compresa la garanzia e la disponibilità di assistenza tecnica. Rapporto qualità/prezzo Valutate il rapporto qualità-prezzo. Mentre è importante non scendere a compromessi sulla sicurezza, considerate che il costo dovrebbe riflettere le caratteristiche e la tecnologia offerte. Un antifurto più costoso potrebbe giustificare il suo prezzo con funzionalità avanzate e una maggiore affidabilità.

Come installarlo

Alcuni sistemi di antifurto volumetrico possano essere installati autonomamente. Ma in tutti gli altri casi è meglio affidarsi a un professionista. Questo per garantire l'integrità dell'impianto elettrico del veicolo e un'installazione ottimale. Un tecnico specializzato saprà nascondere efficacemente sensori e cavi, rendendo il sistema meno vulnerabile agli attacchi dei malintenzionati.

Vantaggi rispetto ad altri tipi di antifurto

Rispetto ad altri sistemi di sicurezza, l'antifurto volumetrico offre il vantaggio di rilevare effrazioni prima che queste si traducano in un furto effettivo. E questo grazie alla capacità di rilevare movimenti interni al veicolo.

A chi rivolgersi in caso di dubbi

Se non ve la sentite di scegliere da soli, potete rivolgervi a rivenditori specializzati in accessori auto. Rivolgersi a un rivenditore specializzato garantisce una consulenza mirata e l'accesso a un'ampia gamma di prodotti. Ma valutate sempre con attenzione la qualità del servizio post-vendita e l'assistenza tecnica.

