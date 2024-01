Se siete soliti parcheggiare la vostra auto in strada, almeno una volta vi sarà capitato di provare una stretta allo stomaco al pensiero che forse non l'avreste ritrovata perché vi è stata rubata.

Perché usare un antifurto per auto

Ma gli antifurto non sono tutti uguali. Se infatti un antifurto per definizione è un sistema atto a impedire il furto del veicolo, a disposizione abbiamo varie tipologie: andiamo a scoprirle, evidenziandone punti di forza e debolezze, per capire quale possa fare al caso nostro.

Certo, la vostra auto è dotata di serie probabilmente di un qualche tipo di protezione, come il bloccasterzo , l'immobilizer e i sistemi keyless di ingresso e avviamento, ma spesso e volentieri non risultano adeguati e anzi in alcuni casi rendono estremamente semplice al ladro il furto.

Questo significa che ogni ora in Italia vengono rubate 10 auto , e molte volte la procedura è estremamente rapida. Ecco perché, quantomeno per invogliare meno il malintenzionato, ci si può orientare su un antifurto.

Forse ci si potrebbe chiedere perché usare un antifurto per la propria auto. La spiegazione sta nei numeri, in quanto l'Italia detiene il poco invidiabile primato europeo per il numero di furti di auto per 100.000 abitanti.

Antifurto per auto: quale scegliere

Il sito tedesco AutoBild ha stilato una classifica dei dispositivi di questo tipo più efficaci, oltre alla deterrenza (infatti sono sempre in colori molto vistosi) andando a valutare la resistenza della serratura e altre caratteristiche, e ha rilevato come i migliori siano quelli che bloccano il volante o contemporaneamente sterzo e pedaliera.

Altri svantaggi sono insiti nel tipo di dispositivo. Per esempio i blocca pedali per auto con cambio manuale bloccano frizione e freno, ma un ladro potrebbe avviare il motore e cambiare marcia senza usare la frizione, e usare il freno manuale per frenare.

Gli svantaggi sono invece che spesso e volentieri il malintenzionato non perde neanche tempo a cercare di tagliare il blocco, che spesso è in acciaio ad alta resistenza, ma attacca la serratura, che il più delle volte rappresenta l'anello debole . Su questo a volte le serrature codificate possono aiutare, ma non sempre.

Inoltre essendo in genere molto ben visibili dall'esterno sono un adeguato deterrente, perché necessitando di più tempo per la rimozione possono far desistere un ladro che teme di essere colto in flagrante.

Ogni modello ha i suoi pro e contro, oltre che costi, e ovviamente la scelta dipende da una serie di fattori, come il valore dell'auto e considerando anche la frequenza di furti nella zona in cui si abita (anche se ovviamente una volta che ci rubano l'auto tutte le statistiche non contano).

Gli antifurto meccanici sono quelli più semplici ed economici, in quanto bloccano il volante , i pedali o in alcuni casi le ruote, mentre quelli elettronici presentano diverse soluzioni, sempre più moderne, per arrivare a quelli satellitari di ultima generazione, che aumentano il livello di sicurezza e affidabilità.

Ci sono infatti diverse tipologie di antifurto per auto, che fondamentalmente si dividono in tre categorie : meccanico, elettronico e satellitare. A questi poi si possono poi aggiungere tipi più particolari di antifurto, che afferiscono alla serie di antifurto elettronici, come il volumetrico e il blocco motore.

In alternativa c'è un altro tipo di antifurto, che si potrebbe definire meccanico anche se in realtà non lo è: la marchiatura dei finestrini e della targa. Un sistema come quello di IdentiCar consente di apporre un marchio indelebile su targa e finestrini con un codice che viene inserito nella banca dati delle Autorità di Pubblica Sicurezza.

La sua efficacia anche in questo caso è data dalla deterrenza, in quanto sostituire i cristalli in genere è costoso e poco conveniente, mentre lo svantaggio è che se si ruba un'auto per i pezzi di ricambio (la Fiat Panda è l'auto più rubata in Italia per questo motivo) al ladro potrebbe non interessare particolarmente.

Elettronico sonoro

Gli antifurto elettronici sono sistemi piuttosto variegati e versatili, a cui appartiene anche la soluzione ormai integrata in tutte le vetture, l'immobilizer, che vedremo nel capitolo dedicato.

C'è anche però un'alternativa piuttosto usata che consente, tramite telecomando, di bloccare l'auto in diversi modi, ovvero tramite il circuito elettrico agendo sui fusibili per impedirne l'avviamento o interrompendo il flusso di elettricità per causare l'arresto del veicolo, oppure tramite il sistema idraulico. Al contempo molti di questi fanno suonare una sirena in modo da richiamare l'attenzione.

Questo tipo di dispositivi variano molto per prezzo ed efficacia a seconda del modello, oltre al tipo di controlli che vanno a effettuare sulla vettura per identificare un'effrazione.

I più efficaci sono quelli che prevedono l'utilizzo di sensori volumetrici, di movimento della vettura, l'ingresso nell'abitacolo o anche di sollevamento, e ne parleremo nel capitolo dedicato.

Qualunque sia il sistema di vostra scelta, l'antifurto elettronico presenta alcuni vantaggi, anche perché si può sommare all'eventuale immobilizer già presente sulla vettura per offrire una protezione migliore.

Prima di tutto, è molto semplice da azionare, perché in genere questo tipo di antifurto sono comandati da un radiocomando apposito, e in secondo luogo sono più sicuri degli antifurto meccanici in quanto offrono diversi livelli di protezione grazie ai vari modelli disponibili, a seconda di quanto si vuole spendere.

Di contro, gli antifurto elettronici presentano alcuni svantaggi. Il più ovvio è il prezzo, più elevato di un antifurto meccanico, anche perché, e qui arriviamo al secondo svantaggio, non possono essere installati in autonomia ma è un lavoro che deve essere fatto da un tecnico qualificato.

Questo perché andando a interagire con il sistema elettrico dell'auto non solo bisogna stare molto attenti a non mettere le mani nei punti sbagliati e fare qualche danno, ma è opportuno nascondere perfettamente i cavi in modo che un eventuale ladro non possa intervenire immediatamente e superare eventuali blocchi o interrompere il suono della sirena.