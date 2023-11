Android Auto e CarPlay wireless su Hyundai e Kia in Italia: ecco su quali modelli

Android Auto e CarPlay sono i sistemi di infotainment che accompagnano milioni di conducenti nel mondo, permettendo loro di sincronizzare il telefono con la propria auto. E per alcuni di loro arriva una grossa novità.

Parliamo di Android Auto wireless e CarPlay wireless, ovvero della possibilità di collegare il proprio smartphone Android o iPhone alla propria auto senza dover usare cavi. In questo senso, i proprietari di un'auto Kia e Huyndai saranno molto felici.

Nelle ultime ore infatti è stato rilasciato un nuovo aggiornamento software per i sistemi operativi delle auto di questi due produttori, con il quale arriva il supporto ufficiale ad Android Auto e CarPlay wireless. Sì, avete capito bene: basta un aggiornamento software da parte del produttore, in alcuni casi come questo, per abilitare il supporto alla sincronizzazione wireless. Anche per coloro che finora hanno usato il cavo.

Kia ha pubblicato una dettagliata pagina di supporto che descrive il nuovo aggiornamento.

E oltre al supporto ad Android Auto e CarPlay wireless, arrivano delle altre gradite novità: