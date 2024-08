BMW vi mostra quanto sarebbe facile passare all'elettrico, senza sacrifici

Le auto elettriche non sono perfette, e tra falsi miti e difetti veri e propri la loro adozione non sta procedendo in modo proprio spedito. Nondimeno, sembra che la mobilità mondiale dovrà per forza di cose passare a questa tecnologia per affrontare le sfide dell'inquinamento e del riscaldamento globale.

Come altri produttori, BMW sta ampliando il proprio catalogo con sempre più vetture a batteria, e ora ha lanciato una funzione nella sua app dedicata ai proprietari di auto a benzina, chiamata Analisi del veicolo elettrico, intesa proprio a mostrare quanto poco cambierebbe la vita abbandonando i veicoli a combustione interna.