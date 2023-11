Amazon cambia marcia: aggiungere un'automobile al carrello? Si, dal 2024

"Hyundai è la prima azienda automobilistica disponibile per transazioni complete end-to-end nel negozio statunitense di Amazon e questo è un altro esempio di come continuiamo a cercare modi per elevare il viaggio del cliente insieme ai nostri eccezionali partner di vendita al dettaglio"

Al giorno d'oggi su Amazon è possibile trovare quasi ogni genere di prodotto ed avere tutto a portata di smartphone . Uno degli acquisti che però ancora non aveva beneficiato dei vantaggi e della comodità di un e-commerce è proprio l'automobile . Amazon però sembra essere pronta per compiere questo passo e così dal 2024 , a partire dagli Stati Uniti , il colosso permetterà ai concessionari di vendere automobili attraverso il proprio sito.

Ma quale sarà la procedura per acquistare il veicolo? Hyundai ha spiegato che i concessionari comunicheranno ad Amazon le scorte di autovetture disponibili, così da permettere ai clienti di poter effettuare delle ricerche personalizzate in base a modello, allestimento, colore e caratteristiche. Successivamente gli acquirenti potranno scegliere le varie opzioni di pagamento e finanziamento per poi decidere se ritirare il veicolo presso la concessionaria o farselo consegnare a domicilio. Secondo Amazon questa nuova possibilità "creerà un altro modo per i concessionari di generare più consapevolezza sulla propria selezione ed offrire maggiore comodità ai propri clienti".

Questo accordo permette inoltre di poter evitare, in molti stati, le rigide leggi che limitano la vendita di nuovi veicoli direttamente ai consumatori, in quanto l'acquisto sarà ancora attraverso il rivenditore ma utilizzando Amazon come piattaforma.

La strada intrapresa dall'azienda statunitense è destinata a rivoluzionare il mercato dell'automobile così per come lo conosciamo oggi, gettando le basi per un futuro dove sempre più acquisti saranno possibili tramite e-commerce. Magari per molti potrà sembrare difficile abituarsi, ma probabilmente non lo sarà per le generazioni future già ampiamente familiari con questo genere di modalità di acquisto.