Alpine Alpenglow Hy4 ha preso vita: ecco l'auto termica a idrogeno da 340 CV

Le auto a idrogeno non sono una novità (sapete come funzionano?), ma la nuova Alpine Alpenglow Hy4 è un'auto un po' particolare, perché utilizza l'idrogeno non per produrre elettricità tramite una reazione redox, ma in un motore a combustione.

La vettura, presentata come concept nel 2022, è diventata ora un prototipo dinamico e scenderà in pista per una dimostrazione nel fine settimana.