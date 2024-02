Alpine A290: partono i test per l'auto elettrica dal cuore di ghiaccio

L'immagine che vedete in copertina e in basso mostra la Alpine A290 . Si tratta di una city car elettrica sviluppata da Alpine e che attualmente si trova in fase di test in condizioni di freddo relativamente estremo.

Tra le tante vetture elettriche che potremmo vedere in futuro troviamo anche quella della casa francese Alpine . L'azienda, ora inglobata nel gruppo Renault , sta infatti testando la sua prossima citiy car elettrica in un contesto sicuramente inusuale.

I test per la Alpine A290 si stanno infatti svolgendo in Lapponia, vicino al Circolo Polare Artico. L'obiettivo di questi test consiste sia nel testare la tenuta dell'auto su fondo nevoso e ghiacciato, e sia in termini di resa della batteria in condizioni di freddo.

Vengono quindi testati anche tanti equipaggiamenti come riscaldamento, qualità del disappannamento e dello sbrinamento ed ESC (Electronic Stability Control) sulla neve. La vettura è in fase di sviluppo da circa due anni, e per giugno dovrebbe essere lanciata ufficialmente.

La vettura prevede delle dimensioni come segue: 3.990 mm di lunghezza, 1.820 mm di larghezza, 1.520 di altezza e passo di 2.530 mm. Per i test, A290 è stata dotata di pneumatici Michelin Pilot Alpin 5 ad alte prestazioni, per valutare e controllare il livello di frenata e precisione di guida in condizioni invernali estreme.

Ancora non sono stati annunciati i dettagli tecnici sulla potenza del motore, così come non sappiamo di quale autonomia sarà capace l'elettrica di Alpine. Il lancio ufficiale dovrebbe tenersi il prossimo giugno. Sarà interessante conoscere il prezzo e la disponibilità sul mercato.