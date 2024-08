Wizz Air lancia All You Can Fly per volare a prezzo fisso: prezzi, limiti e offerta lancio

Un abbonamento per viaggiare tutto l'anno a prezzo fisso? Wizz Air lancia All You Can Fly, una membership che consente, spendendo 599 euro, di prenotare voli a tariffa fissa di 9,99 euro per un anno. Scopriamo i dettagli e i limiti dell'iniziativa, che in occasione del lancio è in offerta a 499 euro fino al 15 agosto e comunque sarà disponibile solo per 10.000 persone (a proposito, scopri come trovare le migliori offerte per i voli e come usare Google Flights).

Come funziona All You Can Fly di Wizz Air

All You Can Fly è la prima membership del suo genere in Europa, in quanto offre ai viaggiatori la possibilità di acquistare biglietti aerei per un anno a 599 euro con una tariffa di prenotazione di €9,99 per segmento a partire da settembre 2024 (il primo volo è totalmente gratuito come parte della membership). Ma come funziona? In pratica voi pagate il costo della membership e potrete prenotare voli, a partire dal 25 settembre 2024, da quasi 200 città in oltre 50 paesi su 800 rotte Wizz. La membership è valida per un passeggero per un periodo di 12 mesi, e gli affiliati potranno scegliere tra le destinazioni disponibili 72 ore prima della data e dell'ora di partenza. Questo significa che potrete prenotare un volo per andare a Parigi, Londra o sulle Alpi Austriache pagando solo il costo di prenotazione di 9,99 euro, tutte le volte che volete.

Come usare All You Can Fly

Usare All You Can Fly di Wizz Air è semplicissimo. Attivate a questa pagina la membership (ora in offerta a 499 euro) cliccando in alto su Abbonati. Successivamente, dal 25 settembre 2024 potete andare sul sito Wizz Air e scegliete una destinazione e la frequenza dei voli: sola andata, andata e ritorno o voli illimitati. Poi aggiungete eventuali servizi extra, registratevi e pagate. Tenete presente che vi sarà richiesto un pagamento ricorrente fisso di 9,99 euro per segmento, che verrà addebitato sulla carta fino alla cancellazione.

L'offerta lancio

In occasione del lancio, Wizz Air propone un'offerta di prevendita limitata della All You Can Fly membership a un prezzo eccezionale di €499 invece di €599. La prevendita è iniziata alle 10:00 CET del 13 agosto 2024 e terminerà alle 23:59 CET del 15 agosto. Dopo la prevendita, la membership sarà disponibile al prezzo regolare di €599. Wizz air renderà disponibile un numero limitato di membership: 10.000.

Occhio alle limitazioni

Attenzione, però, perché ci sono numerose limitazioni. Prima di tutto, All You Can Fly non vale per le destinazioni nazionali, ma solo per quelle internazionali. In secondo luogo, è necessario prenotare 72 ore prima della data e dell'ora di partenza, quindi sono esclusi i last minute. Inoltre il servizio può essere usato solo per passeggeri unici, e non si possono fare modifiche successive. Altre limitazioni riguardano il bagaglio, che include un solo un oggetto personale (dimensioni massime 40 x 30 x 20 cm), e la possibilità di prenotare un massimo di 3 voli sola andata nell'arco di 24 ore.

